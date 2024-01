Kompromitacja Rosji. Putin eskortowany przez samoloty NATO

"To nie jest wiadomość dla krajów NATO" – komentował plan lotu Putina do Obwodu Królewieckiego rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Prezydencki samolot - nazywany "latającym Kremlem" Ił-96-300PU - dotarł do rosyjskiej eksklawy okrężną drogą. Aby nie prosić Litwy o zgodę na przelot nad jej terytorium (na co Wilno prawdopodobnie nie wyraziłoby zgody), Putin leciał znacznie dłuższą trasą nad wodami międzynarodowymi.

Rzecznik Kremla podkreślał, że lot Putina – podobnie jak wcześniejsze – jest odpowiednio zabezpieczony: "(…) podejmowane są specjalne środki bezpieczeństwa. Oczywiście i tym razem je podjęto. Oznacza to, że robi się wszystko, co należy, aby zapewnić bezpieczeństwo głowy państwa".

Jak zauważa Maksymilian Dura z serwisu Defence 24: "propagandowa wizyta Putina, mająca pokazać jak ważny jest dla niego Obwód Kaliningradzki, zamieniła się w pokaz jego odizolowania i bezsilności. Logicznie myślący Rosjanie nagle zdali sobie sprawę, że gdyby pakt NATO chciał zestrzelić samolot Putina, to by to zrobił".