Uzbrojona eskorta Putina. Prezydent Rosji lata po świecie w towarzystwie Su-35S

Zagraniczne podróże Władimira Putina zostały – za sprawą międzynarodowego nakazu aresztowania - mocno ograniczone. Są jednak kraje, do których rosyjski przywódca może podróżować bez ryzyka zatrzymania. Mimo to podczas przelotów towarzyszy mu w powietrzu uzbrojona ochrona w postaci samolotów Su-35S. Co o niej wiemy?