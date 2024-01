Kim Dzong Un tego nie przemyślał? Niechcący ujawnia swoje sekrety

Fabian Hinz, badacz z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych, przypomina, że broń wykorzystywana przez reżim Kim Dzong Una oraz północnokoreański program rakietowy od dziesięcioleci są "białą plamą" dla krajów zachodnich. Od kilku tygodni północnokoreańskie rakiety są jednak wykorzystywane przeciwko Ukraińcom. Pozwoli to dowiedzieć się o nich znacznie więcej.

– Możliwość zobaczenia ich z bliska będzie bardzo cenna. Pomoże to określić, ile zagranicznych części Pjongjang otrzymuje do swoich rakiet – wyjaśnia Fabian Hinz.

Z informacji potwierdzonych przez Ukraińców oraz m.in. wywiad Wielkiej Brytanii wynika, że Korea Północna już od ponad półtora miesiąca dostarcza Rosji pociski kal. 122 i kal. 152 mm, a także rakiety do wieloprowadnicowych wyrzutni Grad. Na początku stycznia Amerykanie poinformowali z kolei, że do Rosji zaczynają trafiać także północnokoreańskie rakiety balistyczne o zasięgu do 900 km.