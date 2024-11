Sięgnęli po potężną broń. Tak Korea Północna wspiera Rosję

W rosyjskich mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się zdjęcia pokazujące transport północnokoreańskich systemów artyleryjskich dalekiego zasięgu, które dostarczono do ​​Rosji. Według serwisu Defence Blog widać na nich M1989 "Koksan", czyli jeden z najpotężniejszych systemów artyleryjskich, które Korea Północna posiada w swojej arsenale. Co o nim wiadomo?

Zdjęcia, które pojawiły się w rosyjskich mediach społecznościowych, rzucają nowe światło na współpracę Moskwy z Pjongjangiem. Nie wiadomo, kiedy i gdzie dokładnie zostały wykonane. Nie można też wykluczyć, że zdjęcia zostały rozpowszechnione w ramach rosyjskiej propagandy.

M1989 "Koksan" - północnokoreańska artyleria w Rosji

System artyleryjski "Koksan" to samobieżna haubica o kalibrze 170 mm, której pierwsze egzemplarze pojawiły się w latach 80., a zmodernizowana wersja, oznaczona jako M1989, weszła na wyposażenie ok. 1989 r. Jest ona jednym z najpotężniejszych systemów artyleryjskich, które Korea Północna posiada w swojej arsenale.

System ten został zaprojektowany z myślą o ostrzale celów strategicznych w Korei Południowej, w tym instalacji wojskowych i miejskich w strefie przygranicznej oraz w rejonie Seulu. Dzięki dużemu zasięgowi i kalibrowi "Koksan" może działać poza zasięgiem wielu wrogich systemów wojskowych, co czyni go trudnym do unieszkodliwienia.

Dokładna specyfikacja M1989 "Koksan" nie jest w pełni jawnia. Wiadomo jednak, że zasięg M1989 "Koksan" w zależności od typu amunicji, może wynosić ok. 40-50 km, przy czym przy użyciu specjalnych pocisków z napędem rakietowym (RAP) zasięg ten może dochodzić do 60 km. Haubica jest osadzona na podwoziu gąsienicowym, co zwiększa jej mobilność i pozwala na szybkie przemieszczanie się, co jest istotne w przypadku operacji wojskowych w trudnym terenie.