Problem kraju NATO. Pojazdy opancerzone zostały nieuruchomione

Jak informuje portal holenderskiego dziennika "Eindhovens Dagblad", usterkę wykryto w aż 70 z 200 transporterów opancerzonych Boxer znajdujących się na stanie holenderskiej armii. Pełnią w niej istotną rolę, ponieważ dopiero w ostatnich miesiącach Amsterdam zaczął przykładać większą uwagę do potrzeb swoich sił zbrojnych, które od 2011 r. nie posiadają np. czołgów .

Rzeczniczka holenderskiego ministerstwa obrony potwierdziła, że wadliwe wozy zostały już przekazane do dwóch warsztatów wojskowych (w Oirschott i Havelt), gdzie od poniedziałku 17 lutego będą przechodzić odpowiednie naprawy. Mają one porwać "kilka tygodni".

– Zidentyfikowane niedociągnięcia będą rozwiązywane we współpracy z naszym przemysłem w jak najkrótszym czasie, zapewniając ponowne bezpieczne wdrożenie sprzętu do służby – powiedziała rzeczniczka.

Z ujawnionych informacji wynika, że zidentyfikowany problem dotyczy jednej ze śrub, do dokręcenia której użyto niewłaściwej maszyny. W rezultacie śruba została dokręcona z nadmierną siłą, co doprowadziło do deformacji niektórych elementów podwozia i stwarza ryzyko poważnych uszkodzeń w momencie jazdy z dużym obciążeniem.