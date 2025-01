Szef wywiadu Ukrainy wprost. Tak będzie wyglądało wsparcie Pjongjangu dla Rosji

Kyryło Budanow, będący szefem Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy powiedział, że w 2025 r. Korea Północna zapewni Rosji podobne wsparcie wojskowego do tego udzielonego w 2024 r. Jak wymienił, w 2024 r. Pjongjang dostarczył Moskwie ok. 120 systemów artyleryjskich M1989 "Koksan" kal. 170 mm i 120 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (MLRS) M-1991 kal. 240 mm, a także blisko 150 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu KN-23. Według Budanowa w 2025 r. te liczby będą wyglądały podobnie.

Pjongjang wspiera Moskwę

Szef ukraińskiego wywiadu zaznaczył też, że nie spodziewa się "zobaczyć wielu nowych wojsk lądowych". Nie podał jednak konkretnej liczby północnokoreańskich żołnierzy, którzy mogą przybyć do Ukrainy, ani nie odniósł się do czasu, kiedy mogłoby to nastąpić. Zamiast tego Budanow przypomniał, że do tej pory zginęła ok. jedna trzecia z 12 tys. Koreańczyków wysłanych do Kurska, co w praktyce oznacza ok. 8 tys. osób wciąż zdolnych do kontynuowania walk. Tego typu szacunki są trudne do zweryfikowania.

The New York Times, powołując się na anonimowego wysokiego rangą urzędnika obrony USA, donosił ostatnio, że nowe posiłki z Korei Północnej mogą pojawić się w Kursku "w ciągu najbliższych dwóch miesięcy". Podobnego zdania są analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). W najnowszym raporcie zwracają uwagę, że w najbliższych miesiącach Korea Północna rozmieści w Rosji nowy kontyngent wojskowy, który najprawdopodobniej pozwoli na utrzymanie obecnego tempa i intensywności ataków piechoty w obwodzie kurskim.

Co ciekawe, ISW uważa również, że "cały północnokoreański kontyngent w Rosji może zostać zabity lub ranny podczas walk do ok. połowy kwietnia 2025 r. przy obecnym tempie strat, a nowe rozmieszczenie wojsk Korei Północnej — niezależnie od tego, czy ma na celu zwiększenie obecnego zgrupowania, czy rotację istniejących sił — prawdopodobnie ma na celu utrzymanie tempa działań Rosji pomimo dużych strat wynoszących około 30 000 - 45 000 ofiar (łącznie zabitych i rannych) miesięcznie".

Zdaniem analityków ISW nowe północnokoreańskie siły rozmieszczone w Rosji raczej nie wpłyną w znaczący sposób na rosyjskie operacje i prawdopodobnie będą musiały zmierzyć się z tymi samymi wysokimi wskaźnikami strat i komplikacjami podczas współpracy z siłami rosyjskimi, co obecny kontyngent północnokoreański. "Pod warunkiem że rosyjskie dowództwo będzie nadal wykorzystywać północnokoreańskie siły w taki sam sposób, jak dotychczas" - zaznacza jednak ISW.

Północnokoreańska broń w Ukrainie

Korea Północna dostarczyła Rosji wspomniane systemy artyleryjskie M1989 "Koksan", systemy rakietowe M1991 oraz pociski balistyczne KN-23. M1989 "Koksan" to północnokoreańskie działo samobieżne kal. 170 mm, zaprojektowane w latach 80. jako odpowiedź na rosnącą potrzebę posiadania artylerii o dalekim zasięgu, zdolnej do prowadzenia ostrzału strategicznych celów, w tym południowokoreańskiej stolicy Seul. Zasięg haubicy "Koksan", osadzonej na podwoziu gąsienicowym, w zależności od użytej amunicji, wynosi od 40 do nawet 60 km. Budanow w rozmowie z The War Zone przyznał: "broń 170 mm ma potężną amunicję i dobre możliwości".

Systemy rakietowe M1991 to wciąż dość tajemnicze wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Eksperci przypuszczają, że stanowią one rozwinięcie radzieckich technologii rakietowych, takich jak BM-30 Smiercz. Zasięg rakiet wystrzeliwanych z M1991 może wynosić nawet do 200 kilometrów, co pozwala na uderzenia na strategiczne cele w głębi terytorium przeciwnika. Z kolei Dzięki zastosowaniu mobilnych platform nośnych opartych na pojazdach kołowych, M1991 może szybko zmieniać pozycje, co utrudnia przeciwdziałanie wrogich sił. W przypadku tej broni Budanow zauważył, że "240 mm MLRS są jak każdy inny ciężki system. Sprawiają więcej problemów na linii frontu".

Pociski balistyczne KN-23 to jeden z najnowszych elementów arsenału rakietowego Korei Północnej. Po raz pierwszy zaprezentowane publicznie w 2019 roku, szybko zwróciły uwagę analityków wojskowych z całego świata ze względu na podobieństwo do rosyjskich systemów rakiet Iskander. KN-23 to taktyczny pocisk balistyczny krótkiego zasięgu, który charakteryzuje się manewrowością w locie oraz niską trajektorią, co utrudnia jego przechwycenie przez systemy obrony przeciwrakietowej. Zasięg tego pocisku wynosi od 400 do 600 km, w zależności od wersji. KN-23 jest zdolny do przenoszenia zarówno konwencjonalnych, jak i jądrowych głowic bojowych i bazuje na mobilnych wyrzutniach.

