Jak zabezpieczyć granicę? Politycy mają kilka pomysłów

Doświadczenia z wojny w Ukrainie pokazują, jak trudne jest pokonanie terenu, który jest dobrze przygotowany do obrony i obsadzony żołnierzami. Obie strony w tym konflikcie poniosły poważne straty, atakując przeciwnika, który nie tylko był zdeterminowany do obrony, ale także był do niej dobrze przygotowany.