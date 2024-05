Tarcza Wschód, "Linia Tuska" i pola minowe. Generał tłumaczy, jak zabezpieczyć granicę

Doświadczenia z wojny w Ukrainie pokazują, jak wielkim wyzwaniem jest pokonanie przygotowanego do obrony i obsadzonego żołnierzami terenu. Obie strony poniosły w tym konflikcie poważne straty, atakując przeciwnika, który nie tylko chciał się bronić, ale zarazem był do obrony przygotowany .

Choć umocnienia graniczne mogą – za sprawą słynnego "płotu" na granicy z Białorusią – kojarzyć się obecnie z ciągłą linią zasieków, pól minowych i bunkrów, nie ma to wiele wspólnego ze sposobem, w jaki należy chronić wschodnie tereny Polski. W rozmowie z Wirtualną Polską tłumaczy to były dowódca wojsk lądowych, gen. Waldemar Skrzypczak.

Przygotowań do ataku na dużą skalę nie da się obecnie ukryć (przygotowania Rosji do ataku na Ukrainę także były widoczne i rozpoznane), więc mając odpowiedni sprzęt - także z np. prywatnych firm budowlanych - w okresie wzrostu napięcia będzie można szybko zabezpieczyć granicę , ewakuując przy tym z obszaru przewidywanych walk ludność cywilną.

- Wszystko sprowadza się do właściwego planu. Od specjalistów zależy rozpoznanie, co należy zrobić już teraz w czasie pokoju, a co w czasie wzrostu zagrożenia. Umocnienia nadgraniczne powinny mieć nawet kilkanaście kilometrów głębokości i kilka pozycji obronnych. Dlatego wraz z planami zabezpieczenia granicy konieczne jest stworzenie oddziałów "fortecznych" o odpowiedniej specyfice, które będą walczyć, wykorzystując przygotowane wcześniej umocnienia - podkreśla gen. Skrzypczak.

- Miny są bardzo skuteczne. Szacuje się, że nacierające przez zaminowany teren oddziały ponoszą tylko od min straty na poziomie 10-15 proc., a to bardzo dużo. Politycy nie powinni jednak uprzedzać faktów i z wyprzedzeniem rezygnować z traktatów. Zaminować jakiś teren można bardzo szybko, jeśli jest się do tego przygotowanym. Nie chodzi o to, aby teraz zaminować naszą granicę, ale aby móc to sprawnie zrobić w razie konieczności - wskazuje rozmówca WP.