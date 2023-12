Miliardy złotych na polską armię. Oto, co PiS kupił za swoich rządów

Na co przeznaczono tak potężne sumy? Lista zakupów z ostatnich ośmiu lat jest naprawdę długa i obejmuje m.in. samoloty, czołgi, systemy obrony powietrznej, armatohaubice, fregaty, niszczyciele min, bezzałogowce, czy pociski. Czy takie wydatki były nam potrzebne? Zapytaliśmy o to eksperta, Mariusza Ciemla, redaktora miesięcznika Nowa Technika Wojskowa.

Inną kwestią jest natomiast sposób kupowania sprzętu wojskowego w ostatnich latach, bez przetargów, często bez praktycznych testów poligonowych, które pokazałyby, czy jest on najwłaściwszym wyborem dla polskiej armii. Tu warto się odnieść do zagranicznych zakupów. Wydaje się, że wiele z wypowiedzi polityków, które sugerowały, że polski przemysł zbrojeniowy zyska na tych zakupach, okazały się jedynie deklaracjami na papierze. Dobrym przykładem są tutaj południowokoreańskie haubice K9, czy polskie Kraby. W przypadku tych pierwszych miały być nowe wersje polsko-koreańskie i produkcja w kraju. Zamiast tego jest zamówienie kolejnych armatohaubic K9 produkowanych przez Koreańczyków.

F-35A Lightning II jest jednomiejscowym myśliwcem , napędzanym silnikiem turbowentylatorowym Pratt & Whitney F135-PW-100. Maszyna ma długość 15,7 m, wysokość 4,38 m, a rozpiętość jej skrzydeł wynosi 10,7 m. Myśliwiec może poruszać się z prędkością 1,6 Ma, czyli blisko 2 tys. km/h. Zatankowany do pełna F-35A może pokonać dystans ponad 2 tys. km. Jest jednak dostosowany do tankowania z powietrza, co sprawia, że jego zasięg jest tak naprawdę nieograniczony. Maszyna naszpikowana jest nowoczesnymi technologiami, które zdaniem jej twórców umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję większej ilości informacji niż jakikolwiek inny myśliwiec w historii.

W sierpniu 2022 r. Agencja Uzbrojenia i Hyundai Rotem podpisały umowę wykonawczą o wartości 3,37 mld USD. Jej przedmiotem jest 180 czołgów K2 Black Panther , które mają trafić do Sił Zbrojnych RP w latach 2022-2025. Są to jedne z najnowocześniejszych czołgów podstawowych świata i jednocześnie najdroższych. Cena jednego egzemplarza wynosi około 8,5 mln dolarów (ponad 36,3 mln złotych). Na jego pokładzie znajduje się miejsce dla 3-osobowej załogi, składającej się z dowódcy, działonowego oraz kierowcy.

M142 High Mobility Artillery Rocket System, w skrócie HIMARS to jeden z flagowych produktów amerykańskiego koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin. Są to wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet opracowane dla armii USA pod koniec lat 90. XX wieku jako lżejsza wersja systemu rakietowego M270 MLRS. System osadzony na opancerzonym podwoziu ciężarówki Oshkosh M1140 ma masę ok. 16 ton (wyrzutnie M270 MLRS mają masę ok. 25 ton) i może przewozić 6 pocisków kal. 227. Standardowo są to pociski M30/M31 o zasięgu od 30 do 70 km. Modułowa budowa HIMARS-ów pozwala jednak na zmianę zasobnika z pociskami M30/M31 na zasobnik ze pociskami MGM-140 ATACMS. W ten sposób znacznie zwiększa się zasięg rażenia tej broni. HIMARS w połączeniu z pociskami MGM-140 ATACMS pozwala atakować cele oddalone nawet o 300 km.