Jak kupować online? Bezpieczne zakupy w internecie – o czym należy pamiętać

Chociaż coraz więcej osób kupuje w sieci, a firmy chętnie otwierają się na tę formę współpracy, to wciąż są osoby, którym ciężko się przekonać do tego typu usługi. Postaramy się w przystępny sposób wyjaśnić, jakie są możliwości i dlaczego warto zdecydować się na zakupy w sieci.

Z powodu epidemii koronawirusa, wywołującego COVID-19, zaleca się pozostawanie w domu i unikania dużych skupisk ludzi. Zwłaszcza osoby starsze powinny przestrzegać zaleceń, ponieważ są najbardziej narażone. Na szczęście alternatywą dla codziennych zakupów coraz częściej stają się zakupy online, które są łatwe i bezpieczne.

Co i gdzie kupować w sieci? Zakupy online mogą kojarzyć się przede wszystkim z aukcjami internetowymi, czy zamawianiem towaru z drugiego końca świata. Jednak internet to również dobre miejsce do robienia codziennych zakupów. Nie wiemy jeszcze, jak długo będą utrzymywane zalecenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa z Wuhan. Dlatego warto zapoznać się z możliwościami, jakie oferują sklepy online.

Najpopularniejszą platformą zakupową internetową w Polsce jest Allegro, które zaczynało swoją działalność jako serwis aukcyjny. Dzisiaj swoje towary wystawia tam wiele sklepów, dzięki czemu możemy porównać ceny produktów u różnych sprzedawców. Na Allegro z łatwością kupimy ubrania, książki, rzeczy związane z hobby, ale również elektronikę, meble, zabawki, gry i wiele innych.

Dla osób, które do tej pory nie miały styczności z handlem przez internet, może być zaskakujące, jak łatwo jest poruszać się po wirtualnych sklepach popularnych dyskontów i supermarketów. Swoje usługi w ten sposób oferują m.in. Carrefour, TESCO, Lidl czy Auchan. Z łatwością kupimy tam te same rzeczy, co w stacjonarnych sklepach, w tym żywność czy produkty higieniczne.

Poza tym w sieci znajdziemy wiele sklepów internetowych, które specjalizują się w dostawie świeżych produktów oraz towarów codziennego użytku. Często ceny w nich mogą być konkurencyjne w stosunku do tych oferowanych przez cyfrowe sklepy dużych marek. Bez trudu można znaleźć te sklepy wpisując w wyszukiwarce internetowej "zakupy spożywcze online" lub pokrewne zapytania.

Jeżeli jesteście przywiązani do marki lub sklepu, warto poszukać jego internetowego odpowiednika. W ostatnich latach coraz więcej marek otwiera się na sprzedaż internetową, w tym IKEA, E. Leclerc, CCC oraz wiele sklepów z ubraniami.

Jak kupować w sieci? Kupowanie w sieci jest naprawdę proste. Chociaż w poszczególnych sklepach może wyglądać to nieco inaczej, to podstawowe zasady są takie same: Wchodzimy na stronę sklepu i przeglądamy ofertę;

Interesujące nas produkty dodajemy do koszyka – wybieramy też ich ilość czy podstawowe parametry, np. rozmiar w przypadku ubrań, czy wagę w przypadku warzyw i owoców;

Wybieramy formę płatności oraz dostawę.

Kupując w sklepie internetowym zazwyczaj warto jest założyć konto klienta. Niektóre sklepy nawet tego wymagają, by w ogóle zrealizować zamówienie. Założenie konta jest darmowe, ale wymaga od nas podania podstawowych danych – imienia, nazwiska, danych kontaktowych – oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie ich przez sklep w związku z RODO.

Konto klienta umożliwia łatwiejsze śledzenie zamówienia oraz wgląd do historii naszych poprzednich zakupów w danym sklepie. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami, sklep nie może udostępniać innym podmiotom naszych danych, chyba że wyrazimy na to zgodę. Firma ma również obowiązek zapewnić bezpieczeństwo naszych danych osobowych i może je wykorzystywać jedynie w celach realizacji zamówienia, chyba że wyrazimy dodatkową zgodę, np. na marketing elektroniczny.

Płatności i dostawa Jak zapłacić za zakupy robione przez internet? Do wyboru zazwyczaj mamy kilka opcji, wśród których najpopularniejsze to płatność gotówkę lub kartą przy odbiorze zakupionych towarów. Jeśli chcemy zapłacić za towar z góry (np. by uniknąć bezpośredniego kontaktu z dostawcą) możemy zdecydować się na płatność przelewem online, BLIK-iem lub kartą kredytową czy debetową.

Większość sklepów oferuje dostawę zakupów za pośrednictwem kuriera – własnego lub z firmy zewnętrznej – pod wskazany adres. W przypadku zakupów spożywczych możemy również zamówić dostawę do Coolomatu (specjalnych automatów przypominających skrytki pocztowe, ale zapewniające bezpieczne warunki do przechowywania żywności).

Dużą popularnością cieszą się również dostawy do Paczkomatu, dzięki czemu nie musimy czekać na kuriera czy listonosza, a zakupy można odebrać wtedy, gdy jest nam wygodnie. Coraz więcej firm oferuje też dostawę do Punktu Odbioru – do placówki Poczty Polskiej, sklepów sieci Żabka czy na stacji benzynowej. Nierzadko możemy również odebrać zakupione towary w sklepie, dzięki czemu nie musimy płacić za dostawę.

Bezpieczne zakupy online Sprawdzaj konkretnego sprzedawcę lub wybieraj zaufane, duże sklepy – zawsze możesz sprawdzić NIP lub KRS danej firmy;

Płać tylko za to, co kupujesz i sprawdź, kiedy najpóźniej towar może do ciebie dotrzeć;

Zwracaj uwagę na informacje o ochronie danych osobowych;

Uważaj na oszustów – dokładnie czytaj wiadomości, zwracaj uwagę na adresy mailowe czy numery telefonów, z których przychodzą, jeśli masz wątpliwości nie klikaj w żadne linki;

Nie podawaj swoich danych logowania do bankowości mobilnej obcym stronom, a do sklepów loguj się wyłącznie z ich oficjalnych stron;

Korzystaj z bezpiecznych metod płatności;

Zachowuj maile i potwierdzenia zakupów od internetowych sprzedawców – są podstawą do zwrotu, wymiany towaru lub podjęcia innych działań, w razie gdyby sklep lub sprzedający nie wywiązał się z umowy;

Pamiętaj o prawach konsumenta i możliwości zwrotu zamówionego towaru bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.