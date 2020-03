Koronawirus. WHO oficjalnie ogłasza pandemię COVID-19

Stało się to, czego obawiano się od dłuższego czasu. WHO oficjalnie ogłosiło, że mamy do czynienia z pandemią COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus z Wuhan. Najnowsze dane pokazują, że liczba zakażonych przekroczyła 126 tys. osób.

Pandemia COVID-19 oficjalnie ogłoszona (Shutterstock.com)

- W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba przypadków zachorowań poza Chinami zwiększyła się 13-krotnie. WHO bez przerwy monitoruje sytuację i jest poważnie zaniepokojona zarówno alarmującym tempem rozprzestrzeniania się oraz powagą sytuacji - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Uznaliśmy, że COVID-19 ma wszelkie cechy pandemii.

Światowa Organizacja Zdrowia od kilkunastu dni ostrzegała o duży ryzyku, przerodzenia się epidemia SARS-CoV-2 w pandemię. Kilka dni temu wzywali światowe rządy, by zintensyfikowały działania, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa - niestety nie wszyscy poważnie potraktowali zagrożenie.

- Codziennie wzywaliśmy kraje do podjęcia pilnych i zdecydowanych działań. (...) Wszystkie kraje mogą nadal zmienić przebieg tej pandemii, jeśli będą wykrywać, przeprowadzać testy, leczyć, izolować, śledzić i mobilizować swoich obywateli - powiedział szef WHO.

Jednocześnie zaznaczył, że do tej pory tylko w Chinach i Korei Południowej udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i od kilku tygodniu obserwuje się tam spadek ilości zachorowań. W obu tych krajach zostały wprowadzone drastyczne ograniczenia, a kwarantannie poddano dużą część obywateli.

WHO wstrzymywało się z ogłoszeniem pandemii, ponieważ do tej kategoryzacji zagrożenia muszą zostać spełnione trzy główne warunki: niska śmiertelność, niezależne ogniska chorobowe oraz rozprzestrzenianie się wirusa w wielu krajach na świecie. O różnicach między pandemią a epidemią możecie przeczytać więcej w naszym wcześniejszym tekście.

Do dzisiaj na całym świecie odnotowano 126 259 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 4637 przypadki zakończyły się śmiercią. Obecnie najsilniejsze ogniska pandemii obserwujemy we Włoszech i Iranie, gdzie notuje się również wysoki współczynnik zgonów.

W ostatnich dniach udało się chińskim badaczom oszacować, które osoby są najbardziej narażone na przegranie walki z koronawirusem. Nie tylko wiek jest w tym przypadku decydującym czynnikiem.