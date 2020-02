WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

InPost dostarczy do paczkomatów przesyłki także w weekendy. Nowa usługa Czy zamawiacie czasem coś w ostatniej chwili, za późno, aby liczyć na dostawę przed weekendem? InPost chciałby pomóc w takich przypadkach. Wprowadzi specjalne paczki z wysyłką w piątek i sobotę, a odbiorem z paczkomatów jeszcze w weekend. InPost wprowadzi nową usługę dodatkową dla paczkomatów. Gwarancję dostarczenia piątkowych i sobotnich paczek jeszcze w weekend (WP.PL, Fot: Jan Domański) Pracownicy InPostu czasem zaopatrują niektóre paczkomaty w weekend, ale nie ma żadnej gwarancji, że można na to liczyć. To bardziej szczęśliwy traf, jeśli uda nam się otrzymać w paczkomacie przesyłkę w sobotę. Niedługo tego typu sytuacje będą odgórnie zarządzone specjalnym typem przesyłki weekendowej. Od pierwszego lutego InPost zmienia cennik i pewne szczegóły w regulaminach swoich usług, ale ważniejsza jest kwestia zapowiedzi zupełnie nowej pozycji. To dodatkowa usługa Paczka w Weekend związana z paczkomatami. Zamów w piątek lub sobotę, odbierz jeszcze w weekend Zależnie od tego, kiedy paczka będzie nadana, dostaniemy ją maksymalnie do niedzieli o godzinie 18. W przypadku nadania w piątek do 13:00, możemy liczyć na jej obecność w wybranym punkcie w sobotę lub niedzielę maksymalnie do godziny 18:00. Za to paczki nadane do 13:00 w sobotę, otrzymamy w paczkomacie do 18:00 w niedzielę. Widać wyraźnie, że dodatkowa usługa dotyczy wyłącznie przesyłek wysyłanych w piątki lub soboty. Niestety nie wiemy, kiedy usługa będzie uruchomiona, ale wątpliwe, aby nastąpiło to już z nowymi cennikami i regulaminami od pierwszego dnia lutego. Jak czytamy na stronach InPost - "wdrożenia nowej usługi dodatkowej Paczka w Weekend dla usługi InPost Paczkomaty 24/7. Termin uruchomienia usługi podamy w oddzielnym komunikacie." Czy to oznacza, że możemy pożegnać się z czasem normalnie występującymi umieszczeniami paczek w weekend, jeśli nie wykupimy dodatkowej usługi? Ciężko powiedzieć, InPost nie odniósł się do tego. Można przypuszczać, że część sklepów doda po prostu w standardzie Paczkę w Weekend do portfolio form wysyłki dla swoich klientów. Wtedy przy piątkowych zakupach w Internecie (lub sobotnich - o ile w ogóle dana firma będzie nadawać paczki tego dnia) lepiej wybrać tę opcję.