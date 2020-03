Koronawirus. Pierwsze badanie, które pozwala rozpoznać pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka

Naukowcy oszacowali, którzy pacjenci zarażeni koronawirusem mają najmniejsze prawdopodobieństwo pokonania choroby. Udało się oszacować również, w jaki sposób stan zdrowia przed zakażeniem wpływa na gorsze prognozy wyjścia z COVID-19.

Naukowcy określili, które osoby są najbardziej narażone na powikłania po COVID-19 (123RF)

Chińscy naukowcy opublikowali raport, który powstał na podstawie retrospektywnego badanie kohortowego (jeden z podstawowych typów badań epidemiologicznych obejmującego wszystkich dorosłych pacjentów z laboratoryjnie potwierdzonym COVID-19 w Jinyintan Hospital i Wuhan Pulmonary Hospital.

W sumie przeanalizowano przypadki 191 osób, które zostały wypisane ze szpitala lub zmarły do 31 stycznia 2020 roku. Okazało się, że nie tylko osoby starsze są szczególnie zagrożone po zakażeniu koronawirusem. Mimo to wiek był jednym z ważniejszych czynników decydujących o tym, czy pacjent trafiał do grupy podwyższonego ryzyka zgonu.

Zgodnie z wyliczeniami chińskich badaczy, spośród 191 pacjentów, zmarło 54 osoby. W 91 pacjentów stwierdzono poza COVID-19 dodatkową chorobę współistniejącą i najczęściej było to nadciśnienie (wystąpiło u 30 proc. osób). 19 proc. pacjentów cierpiało dodatkowo na cukrzycą, a 8 proc. na chorobę niedokrwienia serca.

Autorzy badania mają nadzieję, że dane pomogą lekarzom na szybsze identyfikowanie pacjentów, u których koronawirus może wywołać najpoważniejsze powikłania. Jednak zaznaczają, że ich obliczenia były prowadzona na niewielkiej próbie, dlatego wyniki mogą się różnić po przeprowadzeniu wyliczeń na podstawie większej ilości pacjentów.

- Gorsze prognozy dla osób starszych mogą być, przynajmniej częściowo, związane ze słabszym układem odpornościowym i zwiększonym stanem zapalnym, który może wspomagać namnażanie się wirusa. W grę wchodzi także przedłużony stan zapalny, który może powodować uszkodzenie serca, mózgu i innych organów - podkreśla współautor badań doktor Zhibo Liu ze szpitala Jinyintan.

Co więcej badacze obliczyli, że w przypadku osób, które zmarły, rozsiewanie wirusa SARS-CoV-2 trwało do momentu śmierci. Pacjenci, którzy wyzdrowieli wydzielali wirusa od 8 do 37 dni. Eksperci zwracają uwagę, że długość wydzielania wirusa była proporcjonalna do tego, jak ciężko przebiegało zakażenie.

Profesor Bin Cao, jeden z autorów badania jest zdania, że pacjentów z COVID-19 powinno traktować się podobnie do ciężkich przypadków grypy, gdzie opóźnienie podania leków przeciwwirusowych może zwiększać ryzyko śmierci w wyniku powikłań.

- Mimo tego, że nie zauważyliśmy, by terapia antywirusowa skracała okres wydzielania wirusa u pacjentów z COVID-19, uważamy, że należy ją włączyć do leczenia - dodaje naukowiec. Podkreślił również że pacjent powinien być wypisany ze szpitala dopiero po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2.