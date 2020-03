Jak płacić w internecie? Bezpieczne i proste opcje dla kupujących online

Szybkie przelewy online

Szybkie przelewy online są realizowane przez operatora płatności internetowej, do której należą m.in. Przelewy24 czy PayU. Po wybraniu tej opcji najczęściej generowany jest link do konkretnej transakcji i zostajemy przekierowani na stronę wyboru banku. Następnie logujemy się na stronę naszego banku i realizujemy przelew – wszystkie dane do płatności zostaną automatycznie pobrane, a pieniądze zostaną przekazane przez operatora do sklepu.