Amerykański łowca terrorystów stracony. Rozbił się w Afryce

Niestety brak informacji do kogo należał dron, ale w regionie dalej aktywna jest Francja oraz swoje operacje w Afryce przeprowadzają też Amerykanie w ramach działalności dowództwa w Afryce (AFRICOM). Ci jednak w ostatnich latach głównie ograniczali się do bombardowania dżihadystów z somalijskiego Asz-Szabab, więc stracony MQ-9A Reaper mógł należeć do Francji wykorzystującej te bezzałogowce od 2013 roku.

Drony MQ-9A Reaper noszące też oznaczenie Predator B są następcą słynnych dronów MQ-1 Predator wprowadzone do służby w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF). "Żniwiarze" były wykorzystywane do przeprowadzania misji rozpoznawczych bądź uderzeniowych.

Konstrukcyjnie MQ-9A Reaper jest konstrukcją typu HALE (High Altitude, Long Endurance) pozwalającej operować na pułapie aż 15240 m przez ponad 27 godzin. Z tego względu MQ-9A Reaper to duża konstrukcja o masie własnej 2,2 tony i rozpiętości skrzydeł wynoszącej 20,1 m. Z kolei napęd tego giganta to silnik spalinowy o Honeywell TPE331-10GD, a paliwo waży dodatkowe 1769 kg.

To obejmujące bomby kierowane laserem z rodziny Paveway II czy JDAM bądź pociski AGM-114 Hellfire czy nawet dedykowane zwalczaniu celów latających AIM-9X Sidewinder. Jest to znacznie bogatszy zestaw od tego, co oferuje bardzo popularny w ostatnich latach turecki Bayraktar TB2, ale Amerykanie w przeciwieństwie do Turcji nie są skłonni sprzedać tych kosztujących 56,6 mln dolarów (cena z 2011 roku) dronów prawie każdemu.