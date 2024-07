Holandia zwiększa stawkę. 300 mln euro na uzbrojenie ukraińskich F‑16

Holenderki MON ogłosił kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy, który zostanie wykorzystany do dozbrojenia samolotów F-16. Jego wartość to 300 mln euro i podobnie jak wcześniejszy pakiet o wartości 150 mln euro zostanie wydany w holenderskim przemyśle zbrojeniowym.

Holandia należy do grona państw, które zdecydowały się przekazać Ukrainie samoloty F-16A/B MLU . Wachlarz uzbrojenia samolotów F-16 jest bardzo bogaty, ale wzmianki o lokalnym przemyśle zbrojeniowym pozwalają pozwalają zawęzić ten katalog.

Holandia należąca do grona najstarszych użytkowników samolotów F-16 jest także jednym z producentów uzbrojenia do tych maszyn. Przykładowo firma Artillerie Inrichtingen Armaments B.V produkuje amunicję kal. 20 mm stosowaną np. w działkach M61, a inne podmioty zajmują się produkcją bomb lotniczych z rodziny Mk 82/83/84 o masie kolejno 225, 450 i 900 kg czy pocisków kierowanych powietrze-ziemia typu AGM-65 Maverick.

W przypadku wspomnianych bomb lotniczych to modele z rodziny Mk służą za bazę do produkcji bomb kierowanych JDAM-ER po podaniu modułu naprowadzania z sekcją sterową i rozkładanymi skrzydłami. W efekcie powstaje precyzyjna broń o zasięgu nawet 70 km przy zrzucie z dużej wysokości co pozwala razić cele poza zasięgiem większości