Rosyjski pilot o F‑16. Jego opinia jest jednoznaczna

Rosyjski serwis Zvezdanews przedstawił opinie pilotów rosyjskich myśliwców Su-30SM na temat dostaw zachodnich F-16 do Ukrainy. Rosjanie w programie "Military Acceptance" przyznali, że od dawna badają cechy myśliwców F-16 i opracowują przeciwko maszynom taktykę bojową. Jak podkreślają - znają ich mocne i słabe strony. Jeden z pilotów powiedział nawet: "Będzie nowy cel, kogo to obchodzi. My nawet czekamy, aż się pojawią".

"Rozumiemy doskonale, że [red. Ukraińcy] będą działać przebiegle, organizować zasadzki, dopuścić się jakichś podłości. Ale nasz samolot przewyższa F-16 we wszystkim - zarówno pod względem manewrowości, jak i uzbrojenia. Nasz system celowniczy jest bardziej zaawansowany i nowoczesny. Myślę więc, że nie powinno być żadnych problemów. Do spotkania z tymi samolotami przygotowywaliśmy się od dawna, studiujemy, techniki taktyczne są już opracowane. Jesteśmy gotowi" – ​​powiedział dowódca grupy pilotów myśliwców Su-30SM, cytowany przez Zvezdanews.

F-16 dla Ukrainy

Do Ukrainy już wkrótce mają dotrzeć pierwsze holenderskie F-16. Łącznie władze Holandii zdecydowały się na przekazanie 24 takich maszyn. W późniejszym terminie Kijów otrzyma również myśliwce z Belgii, Danii oraz Norwegii. Oczekuje się, że ukraińskie siły powietrzne będą miały do dyspozycji ok. 80 myśliwców F-16, co pozwoli na stworzenie ok. 4 eskadr. Głównym zadaniem maszyn będzie przeprowadzanie operacji powietrze-powietrze, a także powietrze-ziemia.

Transfer zachodnich samolotów do Ukrainy nie jest tajemnicą. Sojusznicy Kijowa zapowiadają go od dawna, dlatego Rosjanie mieli sporo czasu, aby przygotować się na przybycie F-16. Jak niedawno informował w rozmowie z WP Tech były dowódca wojsk lądowych gen. Waldemar Skrzypczak, Rosjanie mieli czas, aby przerzucić do wschodniej Ukrainy m.in. środki obrony powietrznej - S-300, czy S-400. Dodatkowo stworzyli tabele ataków i monitorują wszystkie lotniska, gdzie mogą bazować ukraińskie samoloty.

W ostatnim czasie pojawiły się również doniesienia o przyśpieszonej modernizacji części rosyjskich myśliwców Su-30SM, które mają być głównym przeciwnikiem F-16 w walce powietrznej. To właśnie one, zdaniem Rosjan, mają znacząco przewyższać swoimi możliwościami zachodnie myśliwce. Warto przypomnieć, że Su-30SM to modernizacja Su-30, czyli samolotów bojowych, które powstały na bazie Su-27 i często są przez Kreml przedstawiane jako równorzędny przeciwnik amerykańskich F-22 czy F-35.

Su-30SM został zmodernizowany zgodnie z aktualnymi rosyjskimi wymaganiami dotyczącymi radarów, systemów łączności radiowej, systemu identyfikacji swój-obcy, foteli katapultowych, uzbrojenia i innych systemów pokładowych. Myśliwiec wyposażono w radar N011M Bars o maksymalnym zasięgu wykrywania celu znajdujących się w odległości do 400 km. Może on przenosić do 8 ton uzbrojenia, w naddźwiękowe pociski manewrujące. Jest też uzbrojony w jednolufowe działko automatyczne GSh-30-1 kal. 30 mm.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski