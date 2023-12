US Navy Inwestuje w piąty Śmigłowcowiec Szturmowy Typu America LHA 10

16 listopada b.r., w ramach strategicznego wzmocnienia swojej morskiej potęgi, Departament Obrony USA zdecydował się na zakup piątego śmigłowcowca szturmowego typu America, oznaczonego jako LHA 10. Inwestycja ta, warta 130 milionów dolarów, podkreśla adaptację US Navy do nowych wymagań operacyjnych.

Podpisany kontrakt z koncernem stoczniowym Huntington Ingalls Industries, z siedzibą w Pascagouli w stanie Missisipi, otwiera drogę do pełnego finansowania i realizacji projektu, z planowanym ukończeniem do lipca 2028 roku. Okręt LHA 10, będący częścią serii Flight I, jest określany jako śmigłowcowiec szturmowy, co wynika z jego głównej funkcji – szybkiego rozmieszczania sił uderzeniowych oraz lotnictwa pokładowego, w szczególności śmigłowców oraz samolotów STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing), takich jak F-35B Lightning II, zdolnych do startu z ograniczonej przestrzeni lub pionowego startu.

USA wzmacniają swoją morską potęgę

Najważniejszą zmianą w stosunku do prototypowych jednostek serii Flight 0 jest przeprojektowanie kadłuba okrętu LHA 10. Ta modyfikacja umożliwiła wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni na pokładzie, przeznaczonej dla doku desantowego. Taki dok jest zaprojektowany do przenoszenia barek desantowych, poduszkowców typu LCAC oraz amfibii, co zwiększa funkcjonalność okrętu oraz rozszerza jego możliwości w zakresie przeprowadzania operacji desantowych.

Nazwa "śmigłowcowiec szturmowy" wynika z roli, jaką okręt ten odgrywa w operacjach morskich. Jest on zaprojektowany do przeprowadzania szybkich operacji desantowych, mogąc przenosić, rozmieszczać i wspierać śmigłowce oraz inne lekkie statki powietrzne. Ta zdolność czyni go kluczowym elementem w strategii szybkiego reagowania US Navy, pozwalając na efektywne przeprowadzanie operacji szturmowych w różnych środowiskach.

Obecnie, oprócz pracy nad LHA 10, stocznia Huntington Ingalls Industries kontynuuje prace nad dwoma innymi okrętami serii – USS Bougainville (LHA 8) oraz USS Fallujah (LHA 9), co stanowi istotny element rozbudowy floty śmigłowcowców szturmowych US Navy. Pierwsze fundusze na budowę LHA 10 zostały przyznane przez Kongres Stanów Zjednoczonych latem 2022 roku, co potwierdza ciągłe zobowiązanie do wzmacniania morskiej siły uderzeniowej.

Seria Flight I, w której skład wejdzie dziewięć śmigłowcowców szturmowych typu America, ma zastąpić starsze jednostki typu Tarawa i Wasp. Ta modernizacja floty świadczy o zdecydowanym kierunku rozwoju US Navy, zwiększając jej zdolność do prowadzenia kompleksowych operacji morskich i szturmowych w zmieniającym się środowisku geopolitycznym.