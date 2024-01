Systemy walki z dronami. Potrzebny sprzęt na takiej wojnie

Walka elektroniczna to rodzaj działań bojowych mających na celu zakłócenie lub uniemożliwienie przeciwnikowi działań, lub uszkodzenie jego środków technicznych za pomocą własnego wyposażenia zdolnego do emisji fal elektromagnetycznych. To, co zostało przekazane przez Metinvest, to tak zwany Dome EW, czyli dookólny nadajnik radiowy, który w określonym obszarze wokół siebie wprowadza zakłócenia, które utrudniają lub uniemożliwiają kontakt drona z jego stacją dowodzenia.