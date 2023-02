Gruzja odmówiła przekazania broni. Teraz ma prośbę do Ukrainy

Odmawiając zwrotu systemów resort obrony w Tbilisi podkreślał, że nie otrzymał tej broni za darmo, lecz dał za nią "kilka milionów dolarów". Tymczasem Andrij Kasjanow , ukraiński charge d'affaires w Gruzji, powiedział, że jego kraj "jest konsekwentny w swoich prośbach do wszystkich partnerów międzynarodowych, w tym do Gruzji, o dostarczenie broni, sprzętu wojskowego i amunicji".

Systemy rakiet kierowanych Buk stanowią głęboką modernizację zestawów 2K12 Kub. Wersje M1 i M2 pozwalają niszczyć cele znajdujące się w odległości do 35 km oraz wysokości do 22 km. Kompleks pozwala neutralizować bardzo różne typy obiektów, stąd uchodzi za broń uniwersalną. Dzięki systemom Buk można zwalczać wrogie samoloty, śmigłowce, drony oraz pociski manewrujące.

Pociski stosowane w tej broni osiągają prędkość do 4,3 tys. km/h. Ich masa wynosi ok. 690 kg, z czego 70 kg przypada na głowicę bojową. Jest to broń kolektywna, co oznacza, że celne trafienie we wskazany cel wymaga skoordynowanych działań całego zespołu.