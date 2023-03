Griffony na wschodniej flance NATO. Francja przerzuca swoje najnowocześniejsze pojazdy pancerne

NATO Battlegroup Estonia to natowski siły, skierowane do Estonii w ramach inicjatywy Wysunięta Obecność NATO (NATO Forward Presence). W Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii inicjatywa ta ma formę Wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP - enhanced Forward Presence), co w praktyce oznacza stacjonowanie w tych krajach natowskich, batalionowych grup bojowych.