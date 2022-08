"Ciężarówki kamikaze". Rosjanie testują kolejne pomysły

Trwająca wojna obfituje w przykłady kreatywnego wykorzystania dostępnych sprzętów i materiałów do obrony i zadania ciosów przeciwnikowi, o czy niejednokrotnie pisaliśmy. Dotyczy to zarówno strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Nie tak dawno donosiliśmy o użyciu polskich słoików do bombardowania Rosjan (a dokładniej mówiąc drona przenoszącego bombę, składającą się ze słoików i granatów trzymanych razem taśmą klejącą), a już spieszymy z opisem kolejnej "innowacji".