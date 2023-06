Fortyfikacje przy granicy z Polską. Białoruś buduje zapory przeciwczołgowe

Nie są to jednak przeszkody, mające powstrzymać nielegalne przekraczanie granicy , ale instalacje typowo militarne. "Białoruski Hajun" nazywa je "linią Chrenina", nawiązując tym samym do aktualnego ministra obrony Białorusi, generała Wiktara Chrenina.

To wymyślona w czasie II wojny światowej zapora, składające się z betonowych piramid o wysokości do ok. 120 cm, ustawianych zazwyczaj blisko siebie w kilku rzędach i zabezpieczanych niekiedy m.in. drutem kolczastym i minami.