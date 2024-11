Film ze szkolenie ukraińskich artylerzystów. Ćwiczą na amerykańskich haubicach M109

Ukraina eksploatuje obecnie prawdziwą mozaikę sprzętu artyleryjskiego. Obok broni o radzieckim rodowodzie, strzelającej amunicją kalibru 152 i 122 mm, wraz z zachodnią pomocą dotarły do Ukrainy systemy strzelające pociskami w "zachodnich" kalibrach 105 i 155 mm.

Choć różne państwa przekazują nowoczesne systemy artyleryjskie, jak polska armatohaubica Krab , niemiecka PzH 2000 , szwedzki FH77BW Archer czy francuski Caesar , w siłach zbrojnych krajów NATO w czasie zimnej wojny dominowała haubica M109 , która – po wycofaniu ze służby – często trafiała do magazynów.

To opracowany w USA sprzęt, którego pierwszy wariant wszedł do służby w 1963 roku. Od tamtego czasu haubica M109 jest rozwijana i modernizowana, co zaowocowało mnogością wariantów, potęgowaną przez lokalne, narodowe wersje.