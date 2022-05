Serwis Armyrecognition powołując się na słowa Johna Kirby'ego, sekretarza prasowego Pentagonu, donosi, że Holandia, Belgia i Włochy zgodziły się na wysłanie do Ukrainy amerykańskich haubic M-109 lub niemieckich haubicoarmat PzH 2000. Ukraina prosiła o tego typu haubice, ponieważ zapewniają one większą mobilność na polu walki i ochronę balistyczną, niż w przypadku holowanej haubicy M777 kal. 155 mm.

M109 jest uzbrojona w ciężki karabin maszynowy M2HB kal. 12,7 mm (z 500 nabojami) i haubicę M126 155 mm/L23 (z 28 nabojami). Jej zasięg to 14,6 km w przypadku standardowych pocisków HE-FRAG i około 20 km w przypadku pocisków z silnikami rakietowymi. Haubica jest w stanie wystrzelić do 4 pocisków na minutę. Ma długość 6,61 m, szerokość 3,29 m i wysokość 3,28 m, a jej masa bojowa to około 24 tony. Może poruszać się z maksymalną prędkością 65 km/h, a jej zasięg wynosi blisko 400 km. Haubica może też zostać przekształcona w amfibię i poruszać się po wodzie (wówczas jej maksymalna prędkość to 6,5 km/h). Na razie nie wiadomo, jaka wersja M109 trafi do Ukrainy.