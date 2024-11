Farmy wiatrowe mogą opóźnić wykrycie rakiet. Szwecja wstrzymuje budowę

Dlaczego farmy wiatrowe mają stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ? Jest to wynik ich wpływu na skuteczność działania radarów, co może utrudnić lub opóźnić wykrycie lecącego obiektu. Szczegółowo wyjaśnia to Paweł Szpakowski z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Istnieją dwa podstawowe efekty działania turbin, które niekorzystnie wpływają na efektywne wykorzystywanie radarów znajdujących się w ich pobliżu. Są to odbicia wiązki radaru od innych obiektów znajdujących się w promieniu działania oraz maskowanie, czyli rzucanie cienia, na wiązkę radarową powracającą po zlokalizowaniu statków powietrznych znajdujących się za przeszkodą. (…) Jeżeli zatem w pobliżu działającego radaru znajdą się turbiny wiatrowe, mogą one wprowadzać szereg różnego rodzaju tzw. zakłóceń biernych sygnału, którymi będą tłumienie, odbicia, maskowanie, rozpraszanie, przesłanianie i dyfrakcja fal elektromagnetycznych.

W praktyce – zdaniem Szwedów – oznacza to skrócenie okienka czasowego, pozwalającego na reakcję szwedzkich systemów obronnych, z dwóch do zaledwie jednej minuty. Jak wynika z dołączonych grafik, niekorzystny wpływ turbin miałby dotyczyć zarówno rosyjskich pocisków manewrujących, jak i balistycznych .

Należą do nich stacjonujące na lądzie pociski Iskander-M o zasięgu co najmniej 500 km, zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych (wg. IEŚ to 12 systemów i 24 pociski).