Fabryka Broni zapowiada nowość. Będzie do zobaczenia na targach MSPO

W tym roku, w dniach od 5 do 8 września, Targi Kielce po raz trzydziesty pierwszy otworzą swoje bramy dla Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. To prestiżowe wydarzenie, które od lat cieszy się patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. MSPO to jedno z trzech największych wydarzeń na Starym Kontynencie, które koncentruje się na tematyce obronności.