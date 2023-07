Broń może być ukryta wszędzie. Zabójcze przedmioty codziennego użytku

Tego typu broń - nie licząc rozwiązań nieśmiercionośnych - jest w większości państw zabroniona lub mocno regulowana. Ze względu na swój niepozorny wygląd może ona stanowić poważne zagrożenie, szczególnie w czasie chaosu wywołanego wojną lub niepokojami społecznymi . W efekcie trzeba być bardzo ostrożnym, gdyż we wspomnianych warunkach niebezpieczeństwo może czaić się nawet w bardzo niewinnie wyglądających przedmiotach.

Dzisiaj pistoletem może być w zasadzie cokolwiek. Jeszcze w 2023 r. do sprzedaży w USA i być może w innych krajach trafią "zabójcze walizki" amerykańskiego koncernu Magpul, czyli FDC-9 (Folding Defensive Carbine) i FDP-9 (Folding Defensive Pistol) na nabój 9x19 mm.

Jest to realizacja koncepcji pierwszy raz zaprezentowanej w 2008 r. podczas targów SHOT Show. Urządzenie opiera się na pistolecie maszynowym FMG-9, składanym do formatu małej walizki narzędziowej. Co najważniejsze, broń można było rozłożyć jednym przyciskiem w zaledwie parę sekund. Na realizację tego projektu trzeba jednak było czekać ponad dekadę.