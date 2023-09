Powstanie nowy europejski czołg? Cztery państwa ustalają szczegóły

Dziennikarze Handelsblatt zwrócili jednak uwagę, że to nie jedyny projekt budowy pojazdu tego typu, w który zaangażowane są Niemcy. Berlin już w 2017 r. uzgodnił z Paryżem projekt budowy pojazdu bojowego MGCS (Main Ground Combat System), który miał zastąpić i jednocześnie znacznie przewyższyć pod względem właściwości bojowych niemieckiego Leoparda 2 i francuskiego Leclerca.

Na początku lipca minister sił zbrojnych Francji Sébastien Lecornu i minister obrony Niemiec Boris Pistorius przekazali, że projekt znajduje się w fazie operacyjnej. Na kolejnym spotkaniu polityków, które zostało zaplanowane na 22 września, mają zostać przedstawione wymagania względem maszyny, co ma przyśpieszyć prace nad nią. Projekt budowy europejskiego czołgu, nazywanego potocznie Eurotankiem, wciąż jednak znajduje się pod dużym znakiem zapytania.

Jest to inicjatywa, w którą początkowo zaangażowane były niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann i francuski Nexter. Z czasem dołączył do nich inny, niemiecki koncern zbrojeniowy - Rheinmetall. Polska również wyrażała chęć dołączenia do Programu, ale została z niego oficjalnie wykluczona, o czym pisał już Łukasz Michalik.