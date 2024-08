Co jednak będzie następne? Walerij Riabych zauważa, że najbliższe wsparcie może nie ograniczać się tylko do F-16. W grę wchodzą także myśliwce Mirage-2000/5 lub Gripeny.

Należy jednak zwrócić uwagę, że obecnie nic nie wskazuje na to, aby Zachód zamierzał przekazać w ręce ukraińskich żołnierzy wspomniane F-35 . Riabych podkreśla, że jego zdaniem jest to oczywiste i wyjaśnia, że otrzymanie najnowszych maszyn jest kwestią czasu ze względu na szczególną pozycję geopolityczną Ukrainy, jednak jego słowa nie mają potwierdzenia w żadnych oficjalnych komunikatach i deklaracjach zachodnich sojuszników Kijowa.

Przypomnijmy, że wspominane przez Ukraińca myśliwce F-35 to samoloty, które wkrótce mają trafić do Polski. Warszawa zamówiła aż 32 egzemplarze tych maszyn, a pierwsza z nich – nazwana "Husarzem" jest obecnie na ostatniej prostej przed opuszczeniem fabryki. F-35 to wielozadaniowy myśliwiec, który jest zdolny do prowadzenia różnego rodzaju misji, w tym zadań bliskiego wsparcia, bombardowania, rozpoznania, walki elektronicznej i walki powietrznej w celu wywalczenia w tym obszarze dominacji.