Tajemnicza broń w Ukrainie. Nie powinno jej tam być

Ukraińcy długo wyczekiwali przekazania F-16 do walk. W końcu jednak maszyny dotarły do obrońców, czego potwierdzeniem jest pojawienie się oficjalnych zdjęć i nagrań przedstawiających myśliwce .

"Mowa o samolotach, które stały za Wołodymyrem Zełenskim i różnią się od dwóch kolejnych, które latały i były uzbrojone" – czytamy. To właśnie one zwróciły największą uwagę analityków. Szczegół, który sugeruje, że dostawcą tych samolotów nie było żadne z europejskich państw, to anteny systemu swój-obcy umieszczone przed kabiną pilota.

To zaś znacznie ogranicza listę potencjalnych państw, które mogły przekazać ten sprzęt w zasadzie do jednego kraju – USA. To właśnie na potrzeby Stanów Zjednoczonych, a w zasadzie amerykańskiej gwardii narodowej, przygotowano tę wersję myśliwca. Warto jednak zaznaczyć, że eksportowano ją również do Jordanii i Tajlandii oraz leasingowano we Włoszech.