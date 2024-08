Ukrainiec podkreśla jednocześnie, że rosyjskie siły zbrojne dysponują rakietami R-37 o deklarowanym zasięgu od 200 km do 300 km, którym przynajmniej raz udało się zestrzelić ukraińskiego MiG-a-29 z odległości 213 km. Nie oznacza to wprawdzie, że Rosjanie będą w stanie łatwo zestrzelić F-16 wspomnianym pociskiem, ale pokazuje, że Moskwa ma czym odpowiedzieć na nowe zagrożenie w powietrzu.

Przypomnijmy, że z oficjalnych zdjęć i nagrania, które przedstawiają przekazanie Ukrainie F-16 wynika , że amerykańskie maszyny są uzbrojone w pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9 Sidewinder oraz średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM. Ponadto pod ich skrzydłami umieszczono dodatkowe zbiorniki paliwa, które pozwolą osiągać większy zasięg do prowadzenia misji.

Nietypowym, aczkolwiek bardzo nowoczesnym dodatkiem, który znalazł się w ukraińskim sprzęcie, jest zasobnik do walki elektronicznej ECIPS/CJS. To narzędzie, którego rolą jest zwiększenie przeżywalności załóg podczas lotów. Nie bez znaczenia w tym kontekście pozostaje bardzo dobra zwrotność F-16, którą determinuje niewielka masa własna na poziomie 8 t, ale też prędkość maksymalna sięgająca ok. 2500 km/h.