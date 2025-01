Cenny okręt Rosjan. Udało się sprowadzić go z Syrii

B-261 Noworosyjsk to jednostka zdolna do przenoszenia pocisków Kalibr uchodzących za jedne z najlepszych w rosyjskim arsenale. Jej wycofanie oznacza, że aktualnie Rosjanie nie mają w regionie Morza Śródziemnego tak uzbrojonej jednostki. Mierząca 73 m długości i cechująca się wypornością ok. 3 tys. ton. "Warszawianka" jest uznawana przy tym za okręt bardzo trudny do wykrycia. Z racji diesel-elektrycznego napędu jest bowiem bardzo cicha.