Duńska pomoc dla Ukrainy. Przekażą wszystkie armatohaubice CAESAR 8×8

Dania zwraca uwagę na problem, jakim jest fragmentacja sprzętu, tworzącego ukraińską artylerię samobieżną : w ramach pomocy przekazywane są zazwyczaj niewielkie partie różnych systemów uzbrojenia lub te same systemy, ale w różnych wersjach.

Z punktu widzenia logistyki to poważne utrudnienie, dlatego Duńczycy zamiast przekazać sześć egzemplarzy armatohaubic, jak wstępnie planowano, przekażą aż 19.

Ich zdaniem wsparcie w postacie większej, jednolitej partii sprzętu spotęguje efekt dostarczenia Ukrainie nowoczesnej broni . Warto zaznaczyć, że duńskie armatohaubice CAESAR to model "ciężki", umieszczony na opancerzonym, ośmiokołowym podwoziu, inny niż lekkie CAESARY dostarczane przez Francję, korzystające z podwozi Renault Sherpa 5 6×6.

Ciężki CAESAR ma także większą i lepiej opancerzoną kabinę, która zapewnia ochronę na poziomie 2 wg STANAG 4569A/B, co oznacza ochronę przed amunicją przeciwpancerną 7,62×39 mm czy odłamkami pocisków 155 mm.

Załogę CAESAR-a 8×8 stanowi pięciu żołnierzy, jednak w razie potrzeby obsługa może zostać zredukowana do trzech osób. Zestaw charakteryzuje się krótkim czasem przejścia z położenia marszowego w bojowe. Od zatrzymania do otwarcia ognia mija zaledwie ok. 60 sekund. Podobnie krótki czas jest wymagany na ruszenie w dalszą drogę po oddaniu ostatniego strzału.