Duma Czarnomorskiej Floty w ogniu. Putin będzie wściekły

Trafienie flagowego krążownika rakietowego "Moskwa" , który później zatonął wyniku odniesionych uszkodzeń, było upokorzeniem dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, a teraz jego następca został zaatakowany w macierzystym porcie . Informacje wskazują na użycie dronów, więc i zapewne były to komercyjne drony przerobione na jednostki "kamikadze". Zupełnie jak miało to miejsce w lipcu , ale być może były wsparte przez większe konstrukcje klasy MALE jak Bayraktar TB2 .

Pojawiają się też informacje ze strony rosyjskiej o eliminacji dronów pływających. Wedle źródeł rosyjskich, w ataku miało zostać wykorzystane dziewięć dronów latających oraz siedem dronów pływających . Jest to wysoce prawdopodobne, ponieważ już wcześniej widziano w okolicy Sewastopola tajemnicze lodzie typu "kamikadze" .

Aktualnie potwierdzono, że podobno niewielkie uszkodzenia odniósł trałowiec morski "Iwan Golubets" oraz pojawiają się jeszcze niepotwierdzone materiałem wideo bądź zdjęciami informacje o uszkodzeniu masztu fregaty Admirał Makarow zawierającego anteny radaru. Jeśli to się potwierdzi, to rosyjski okręt zostanie wykluczony z akcji przynajmniej na parę tygodni.

Fregaty projektu 11356M to jedne z najnowszych i najmłodszych okrętów w rosyjskiej marynarce wojennej, a dwie jednostki Admirał Makarow i Essen przyjęte do służby kolejno w 2016 i 2017 roku są przypisane do Floty Czarnomorskiej.