Potęga oceanów. "Blue Shark" to najnowszy projekt europejskiego Naval Group

Naval Group przedstawiło swoją koncepcję podczas targów Euronaval 2022, które odbywały się w dniach 18-21 października w Paryżu. Na razie niewiele wiadomo o "Blue Shark". Koncern informuje, że okręt będzie charakteryzował się długością 160 m, szerokością do 37 m oraz wypornością 5500 ton. To stawia "Blue Shark" stosunkowo blisko fregat pokroju: FREMM , Fridtjof Nansen czy Typu 22.

Nazwa "Blue Shark" jest odzwierciedleniem zastosowania najnowszych technologii środowiskowych, mających obniżyć ślad węglowy okrętu nawet dwukrotnie w połączeniu ze spełnieniem wymagań stawianych okrętom klasy "fregata". Mamy do czynienia z okrętem dedykowanym wypełnianiu samodzielnych misji przez kilka miesięcy lub przystosowanym do walki zespołowej we współpracy z większymi jednostkami.