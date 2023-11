Leopard 1 to konstrukcja z lat 60., od dawna przestarzała, dysponująca bardzo słabym pancerzem i znikomą siłą ognia.

Mimo tego, z konieczności, pozostaje w służbie m.in. w armii Grecji, Turcji i Brazylii, a także – od niedawna, za to w znacznej liczbie – w siłach zbrojnych Ukrainy , która otrzymała do tej pory ponad 100 egzemplarzy , a prawdopodobne są dostawy kolejnych.

Belgijska firma Cockerill postanowiła dostosować Leoparda 1A5 do współczesnych wymagań, co uzyskano poprzez posadowienie na starym kadłubie zupełnie nowej wieży. Choć pancerna ochrona kadłuba czołgu pozostała iluzoryczna, dzięki zmianie skokowo wzrosła jego siła ognia i świadomość sytuacyjna załogi.

Odpowiada za to wieża Cockerill 3105 , której posadowienie na kadłubie wymagało umieszczenia nowego pierścienia oporowego i pancernej nadbudówki. Choć nie zmienił się kaliber głównego uzbrojenia – 105 mm – starą armatę L7 A3 zastąpiono nową Cockerill HP o lepszych parametrach, współpracującą z automatem ładowania mieszczącym 12-16 nabojów, dzięki czemu wieża jest bezzałogowa.

Pozwoliło to na przeniesienie całej załogi czołgu do jego kadłuba. Choć ochrona pancerza jest tam równie słaba, jak dotychczas, to szanse na przeżycie załogi, umieszczonej nisko nad ziemią, wzrosły. Za sprawą nowoczesnych sensorów wzrosła także – względem starej wersji Leoparda 1 - jej świadomość sytuacyjna.