Indie rezygnują z czołgów Rosjan. Moskwa chce kupić ich pojazdy

Dostawcą systemu wieżowego w Zorawarze ma być z kolei belgijska firma John Cockerill Defence, która z uwagi na założenie, że w maszynie ma pojawić się armata kal. 105 mm, zdecyduje się na model Cockerill 3105. Oznacza to połączenie z automatem ładowania mieszczącym do 16 naboi oraz dodatek karabinu maszynowego kal. 7,62 mm. Na wieży znajdzie się ponadto wielkokalibrowy karabin maszynowy kal. 12,7 mm, a działo będzie stabilizowane w dwóch osiach, co zapewni precyzję ostrzału podczas jazdy. Doniesienia mówią też o zintegrowaniu wieży z wyrzutnią pocisków Spike lub Akeron.