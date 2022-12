Ataki na terytorium Rosji. Putin stracił miliony dolarów w dwa dni

Jak pisaliśmy na naszych łamach, w wyniku ostatnich eksplozji doszło do uszkodzenia dwóch bombowców Tu-95 oraz jednego Tu-22M3. Są to strategiczne i bardzo kosztowne maszyny ; cena jednostkowa pierwszej z nich oscyluje w granicach 30 mln dolarów, a drugiej – w okolicach 40 mln dolarów.

Su-30SM zostały opracowane przez biuro konstrukcyjne Suchoja i należą do generacji 4++. Są to dwumiejscowe maszyny wielozadaniowe, wykorzystywane do niszczenia celów w powietrzu, na lądzie i na morzu. Samolot jest wyposażony w sprzęt do identyfikacji przyjaciela lub wroga, a w jego uzbrojeniu można znaleźć m.in. pociski powietrze-powietrze, naddźwiękowe pociski przeciwokrętowe oraz pociski przeciwlotniczych Oniks.