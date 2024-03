Dopadli najlepszy czołg Rosjan. Niebywałe czym zniszczyli go Ukraińcy

Rosjanie wykorzystują w Ukrainie szeroką gamę czołgów. T-90 to rodzina czołgów podstawowych, z której pierwsze egzemplarze zaczęto produkować w 1992 r. Konstrukcyjnie są one głęboką modernizacją T-72, a najnowszy wariant to właśnie T-90M, który został nieoficjalnie ochrzczony "dumą Putina". Rosyjski prezydent osobiście przyglądała się jednemu z prototypów zachwalając jego możliwości. W lutym br. podczas wizyty w jednym z zakładów zbrojeniowych stwierdził natomiast, że "to najlepszy czołg na świecie".