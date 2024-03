To mocarstwo się nie zatrzymuje. Wyśle na front setki transporterów

VAB to wóz, który był produkowany w dwóch wariantach różniących się układem jezdnym - 4x4 oraz 6x6. W obydwu przypadkach prędkość maksymalna to ok. 90 km/h. Wnętrze, poza dwuosobową załogą, pomieści także 8-10 żołnierzy. Istotna cecha VAB to zdolności amfibijne (możliwość pokonywania akwenów). Uzbrojenie stanowi tutaj karabin maszynowy kal. 7,62 mm lub kal. 12,7 mm.