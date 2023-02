Czołgi za jednego franka. Szwajcarski plan sprzedaży Polsce Leopardów 2

Choć szwajcarski parlament odrzucił niedawno tę propozycję, prawdopodobnie nie jest to ostatnia próba znalezienia rozwiązania na militarne wsparcie przez Szwajcarię Ukrainy.

Szwajcaria ma bogate tradycje w produkcji sprzętu pancernego. Choć obecnie użytkuje licencyjne, niemieckie Leopardy 2, to przed ich zakupem stworzyła własną serię czołgów. Po drugiej wojnie światowej były to czołgi podstawowe Panzer 58, rozwinięte następnie (starsze egzemplarze zmodernizowano) do standardu Panzer 61.