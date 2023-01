Merkawa siman 5 wchodzi do służby. To najnowsza wersja izraelskiego czołgu

Merkawa (hebr. Rydwan) to długa seria izraelskich czołgów podstawowych . Jej pierwszy przedstawiciel – czołg Merkawa 1 – wszedł do służby pod koniec lat 70. Od tamtej pory Izrael stopniowo rozwija i modernizuje swój czołg, dając przykład skutecznego, ewolucyjnego rozwoju broni pancernej, wynikającego z doświadczeń zebranych podczas eksploatacji, ale także prowadzonych przez Izrael walk.

Merkawa siman 5 (Merkawa Mk 5, Mark V) to piąta, główna wersja izraelskiego czołgu podstawowegoy. Na razie nie są znane dokładne dane techniczne nowego sprzętu, a Izrael nie udostępnił jeszcze jego zdjęć. Pierwszy egzemplarz wszedł do służby w 52. batalionie 401. Brygady Pancernej i najprawdopodobniej posłuży do intensywnych prób.