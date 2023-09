Ciężkie walki pod Bachmutem. Krab eliminuje rosyjski czołg

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, iż tylko w ciągu minionej doby doszło do 39 strać z rosyjskimi oddziałami. W komunikacie dodano, że znaczące postępy odnotowano na południe od Bachmutu, gdzie Rosjanie zostali wyparci z kilku pozycji. To rejon, w którym działają ukraińskie oddziały wyposażone w polskie armatohaubice Krab .

Przypomnijmy, że Krab jest sprzętem samobieżnym, korzysta z gąsienicowej trakcji i silnika o mocy 1000 KM. Rozwija prędkość do ok. 30 km/h w terenie i 60 km/h na utwardzonych drogach. Korzysta z amunicji kal. 155 mm. Standardowe pociski pozwalają razić cele na dystansie do ok. 40 km.