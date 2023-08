Rosjanie tracą ciężką artylerię. Efektowna zagłada samobieżnej armaty 2S7 Pion

Rosyjska armata samobieżna 2S7 Pion została wykryta w rejonie miasta Makiejewka w obwodzie donieckim, około 8-9 km od linii frontu. Jak widać na filmie, załoga usiłowała zamaskować swój sprzęt, jednak zrobiła to na tyle niestarannie, że pod gałęziami można było dostrzec charakterystyczny kształt rosyjskiej ciężkiej artylerii.

Efekt mógł być tylko jeden – po wykryciu przez drona stanowisko rosyjskiego Piona zostało ostrzelane, co zarejestrowano na filmie. Wideo wskazuje, że przeznaczony dla Piona pocisk nie trafił bezpośrednio w armatę, ale blisko niej.

Efektowna eksplozja, która nastąpiła chwilę później, wskazuje, że ukraiński pocisk trafił w zgromadzoną amunicję. Wybuch był na tyle duży, że – jak oceniają Ukraińcy – rosyjska armata nie będzie nadawała się do naprawy.

To kolejny w ostatnich dniach przypadek utraty przez Rosję cennego systemu artyleryjskiego. Niedawno łupem Ukraińców padła armatohaubica 2S5 Hiacynt-S , a także "ciężki miotacz ognia" TOS-1A .

2S7 Pion (w Polsce system nosił nazwę Piwonia) to opracowana w ZSRR samobieżna haubica kalibru 203 mm. Gdy ją projektowano, broń ta wyróżniała się zasięgiem, oferując możliwość prowadzenia ognia na dystansie 35 km, co planowano wykorzystać m.in. do ostrzału pociskami z głowicami jądrowymi oraz chemicznymi.