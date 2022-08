Ciąg dalszy pomocy Wielkiej Brytanii. Więcej koszmarów rosyjskiej logistyki w drodze

Wielka Brytania już w czerwcu poinformowała o dostawach trzech zestawów M2070 MLRS, o czym pisał Adam Gaafar , a teraz jak podaje portal Militarnyj dołączą do nich kolejne trzy sztuki wraz ze znacznym zapasem pocisków rakietowych GMLRS o zasięgu ~80 km. Ponadto wedle portalu Brytyjczycy mają być zachwyceni sposobem, w jaki Ukraina wykorzystuje dostarczone dotąd systemy do ataku na krytyczne rosyjskie cele .

Systemy M270 MLRS to wieloprowadnicowe wyrzutnie pocisków rakietowych typu ziemia-ziema kal. 227 mm na podwoziu gąsienicowym mogące zwalczać cele oddalone o dziesiątki bądź setki kilometrów w zależności od zastosowanych pocisków rakietowych. Korzenie systemu sięgają lat 80. i początkowo M270 MLRS były zaprojektowane do wykorzystywania amunicji kasetowej, ale z czasem zostały przystosowane do wykorzystania pocisków GMLRS.