Chińskie samoloty transportowe nad Europą. Co przewoziły?

W ubiegłym tygodniu w Serbii wylądowało sześć samolotów transportowych Xi’an Y-20 Kunpeng, należących do chińskich sił powietrznych. Serwis Defence24 przekazał , że na ich pokładach znajdowały się najprawdopodobniej systemy przeciwlotnicze HQ-22. Informację, że Belgrad miał otrzymać od Pekinu właśnie tę broń, podała wcześniej agencja Associated Press .

Y-20 Kunpeng to wolnonośne górnopłaty, które weszły do służby sześć lat temu. Maszyny opisywane jako chińskie odpowiedniki amerykańskiego C-17 Globemaster III mają 47 m długości i 15 m wysokości, a rozpiętość ich skrzydeł sięga 50 m. Y-20 jest napędzany rosyjskimi silniki turbowentylatorowymi Ołowiew D-30KP2, a ich prędkość maksymalna wynosi 918 km/h. W tym miejscu ależy zaznaczyć, że Pekin zamierza w niedalekiej przyszłości zamienić wspominane silniki na WS-20 rodzimej produkcji.

Defence24 wskazuje, że maszyny, które niedawno pojawiły się nad Europą, przywiozły prawdopodobnie chińskie systemy HQ-22. Serwis przypomina, że na mocy zawartej umowy Serbia zamówiła trzy baterie tego kompleksu. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

HQ-22, czyli chiński odpowiednik S-300

HQ-22 to chiński odpowiednik rosyjskich (początkowo radzieckich) systemów S-300, które zostały niedawno przekazane Ukrainie przez Słowację. Jest to dość nowy kompleks, który wszedł na wyposażenie chińskiej armii w 2017 r. Broń jest w stanie razić 12. rakietami do sześciu celów jednocześnie.

Obiekty mogą być zwalczane na wysokościach od 50 m do 27 km oraz w promieniu 100 km (według niektórych źródeł wynosi on 170 km). Dla porównania, system S-300 – w zależności od wersji – razi cele na pułapach od 25 do 25 tys. m lub od 10 do 27 tys. m., a jego maksymalny zasięg rażenia wynosi 200 km.

W pociskach kompleksu HQ-22 stosowany jest system naprowadzania półaktywnego radarowego. Masa głowicy bojowej rakiety to ok. 180 kg. System jest przeznaczony do zwalczania pocisków balistycznych i manewrujących, samolotów, śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Defence24 zwraca uwagę, że Serbia prawdopodobnie dokonała zakupu HQ-22 w okolicach 2019 lub 2020 r. i obecnie Chiny dostarczyły temu państwu cały kompletny system.

