Chcą kupić rosyjskie czołgi. Zastanawiająca postawa dużego kraju

Portal Defense Express zauważył, że tego typu postawa jest zastanawiająca przynajmniej z dwóch powodów. Przede wszystkim zakup rosyjskiego uzbrojenia jest postrzegany negatywnie przez dużą część świata, zwłaszcza Europę i Amerykę Północną. Decyzja o zakupie T-90 doprowadziłaby do ochłodzenia relacji z Zachodem.

Niewykluczone, że chodzi o VT-4. To chiński czołg podstawowy trzeciej generacji wyposażony w silnik o mocy 1300 KM i armatę gładkolufową kal. 125 mm. Nigeria już kilka lat temu zdecydowała się na zakup kilku egzemplarzy.

Spoglądanie na rosyjskie czołgi przez Nigerię wydaje się zastanawiające także z uwagi na wcześniejszy kontrakt zawarty z Moskwą. W 2016 r. Nigeria zakupiła 12 śmigłowców Mi-35. Do tej pory nie otrzymała wszystkich, a rosyjska propaganda określa ten kontakt jako "udaną częściową realizację".

Poza chińskimi VT-4 w nigerskich magazynach są jeszcze inne czołgów. W sporej części są to jednak stare jednostki, także poradzieckie, które nie cechują się dużymi zdolnościami bojowymi.

Nigeria posiada m.in. ok. 100 czołgów T-55 produkowanych w ZSRR w latach 1958 - 1981. Część z nich może być w stanie sprawiającym, że nie nadają się do jakichkolwiek walk. Niedobory nowszych jednostek sprawiły, że Rosja wykorzystuje je w Ukrainie mimo zdawanie sobie sprawy z faktu, że opancerzenie nie jest w stanie przetrwać chociażby ostrzału z granatników RPG-7. W starciach z innymi czołgami T-55 nie mają żadnych szans.

Na stanie nigeryjskich sił zbrojnych znajdują się też różne warianty czołgu T-72 z armatami kal. 125 mm i silnikami o mocy 780 KM mogące rozwijać prędkość maksymalną do ok. 60 km/h na drogach i do 40 km/h w terenie.