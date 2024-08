Problemy Rosjan w obwodzie kurskim. Tracą czołg za czołgiem

Rozpoczęcie ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim było bardzo dużym zaskoczeniem nie tylko dla Rosjan, ale również dla Zachodu. Część analityków przewiduje, że operacja została bardzo dokładnie zaplanowana i potrwa nawet do przyszłego roku . Ukraińcy, jako strona atakująca, ponoszą większe straty i jak wynika z szacunków amerykańskich mediów tracą nawet dwa razy więcej pojazdów opancerzonych niż Rosjanie . W niewielkim stopniu jest to rekompensowane dzięki sprzętom odbieranym Rosjanom.

Załoga czołgu T-80BVM ma do dyspozycji również uzbrojenie pomocnicze, które stanowią dwa karabiny maszynowe - kal. 7,62 mm oraz kal. 12,7 mm. Czołg ten waży ok. 46 t, mierzy 9,6 m długości oraz 3,4 m szerokości. Jest w stanie osiągać prędkość maksymalną do ok. 75 km/h na drogach i do ok. 45 km/h w terenie.