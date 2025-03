Całe roje dronów atakują Ukrainę. Władze w Kijowie: Rosja zmieniła taktykę

"Rosja wybrała taktykę zmasowanych ataków dronów na cywilną infrastrukturę ukraińskich miast. Ataki są punktowe, a Putin nazywa to zawieszeniem broni " – napisała w Telegramie doradczyni szefa kancelarii prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Daria Zariwna.

Jak podaje Jarosław Junko z PAP, który jest na miejscu w Kijowie, wcześniej, w nocy ze środy na czwartek, podobny atak dronowy miał miejsce w Kropywnyckim, w centralnej części kraju. Władze oceniły, że był to najbardziej zmasowany atak na to miasto od początku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.

Rosja masowo używa dronów Shahed-136. Jak opisywał Przemysław Juraszek z "WP Tech", te drony są najczęściej wykorzystywane do działań psychologicznych, mających na celu zastraszenie mieszkańców miast, lub jako wsparcie dla innych metod ataku, takich jak pociski manewrujące. Wyjaśniał, że dzieje się tak dlatego, że system nawigacyjny drona jest nieskomplikowany i umożliwia jedynie lot po wcześniej ustalonej trasie, co sprawia, że Rosjanie wykorzystują go głównie do ataków na nieruchome cele, takie jak osiedla, ze względu na niską precyzję trafienia.